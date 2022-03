Er schoss schneller als Wyatt Earp, holte als einziger Nationalspieler drei Titel, doch in Erinnerung blieb Rainer Bonhof vor allem wegen einer Vorlage. Sein Pass leitete das Siegtor im WM -Finale 1974 gegen die Niederlande ein, dem Schützen Gerd Müller fühlte Bonhof sich zeitlebens verbunden. "Gerd ist ein Teil von mir" , sagt Bonhof, der am Dienstag 70 Jahre alt geworden ist. Den an Alzheimer erkrankten Müller besuchte er noch kurz vor dessen Tod.

Die Geschichte vom wichtigsten Moment seiner Karriere wird Bonhof auch an seinem Geburtstag zum Besten geben können, den er mit alten Weggefährten feiert. Bei seinem 65. Ehrentag hatte er noch passen müssen, am Tag vorher wurde er am Herzen operiert.

Am Geburtstag "etwas Halligalli"

Nun ist der Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach topfit und will anstoßen, trotz der sportlichen Krise seines Herzensvereins. "Ich packe mir ein paar nette Leute ein und mache etwas Halligalli" , sagte Bonhof. " Wir werden etwas Spaß haben, das gehört dazu."

Bonhofs Lehrer in Emmerich hatte dem Lausbuben noch eine Karriere als Straßenkehrer vorausgesagt, um ein Haar wäre der Auto-Narr Rennfahrer geworden, doch sein Glück fand er beim Fußball. Das ist Hennes Weisweiler zu verdanken, der ihn einst beim SuS Emmerich entdeckte. "Ich hatte ein Talent und habe das gnadenlos genutzt" , sagt Bonhof im Rückblick.

Zwei EM- und einen WM-Titel gewonnen

Nach dem WM-Sieg 1974: Rainer Bonhof (links), Uli Hoeneß und Hans Georg Schwarzenbeck.

Und wie: Drei große Titel mit Deutschland ( EM 1972 und 1980, WM 1974) hat nur Bonhof geholt. Dabei hätte er auch für die Niederlande spielen können, da sein Großvater aus dem Nachbarland stammte. 1969 kam es dazu, dass Bonhof mit einem niederländischen Pass für Deutschland gegen die Niederlande sein DFB-Debüt feierte - und erst im März 1970 eingebürgert wurde.

Auch im Klubfußball war Bonhof äußerst erfolgreich. Mit "seiner" Borussia wurde er zudem viermal deutscher Meister (1971, 1975, 1976, 1977), gewann den UEFA-Pokal (1975) und 1973 gegen seinen späteren Arbeitgeber 1. FC Köln den DFB-Pokal, zudem mit dem FC Valencia den Europapokal der Pokalsieger (1980).