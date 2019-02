Niklas Heidemann (23.) und Cyrill Akono (44.) brachten die Hausherren in der ersten Halbzeit verdient mit 2:0 in Führung. Auch nach der Pause kontrollierte Münster die Partie und ließ die Gäste aus der Pfalz kaum zu Torchancen kommen. In der 80. Minute musste die Partie für einige Minuten unterbrochen werden, weil vermummte Personen auf den Platz liefen und es zu einem Polizeieinsatz kam. Die Schlussoffensive der Gäste blieb ohne Torerfolg.

Für Münster geht es erst am übernächsten Montag (11.02.2019) mit einem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte weiter.