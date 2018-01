Die Preußen schöpfen neuen Mut

Ausgangslage:

Nach einer tollen Rückrunde und Platz 9 in der letzten Saison waren die Hoffnungen für die neue Spielzeit groß. Doch nachdem die Mannschaft unter Trainer Benno Möhlmann nur 18 Punkte aus 19 Spielen holen konnte und der Vorsprung auf den Nichtabstiegsplatz nur noch ein Punkt betrug, zog der Klub die Reissleine und entlies den Coach, der im Oktober 2016 gekommen war.

Als sein Nachfolger wurde Marco Antwerpen vom Regionalliga-Spitzenreiter Viktoria Köln geholt. Sein erstes Punktspiel, die überaus wichtige Partie gegen Schlusslicht Rot-Weiß Erfurt, fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer. In den folgenden Testspielen unter Antwerpens Regie konnte das Team überzeugen. Bei Bundesligist Bayer Leverkusen gelang ein Achtungserfolg (2:2), und auch gegen den KFC Uerdingen, Topteam der Regionalliga West, gelang ein überzeugender 4:0-Erfolg.

Personal:

Der 18-jährige Stürmer Justin Steinkötter wechselte im Winter zu Borussia Mönchengladbach. Sein Weggang fällt jedoch nicht ins Gewicht: Er hatte erst zwei Kurzeinsätze im Profi-Team. 27 Spieler durfte der Trainer zum Auftakt begrüßen.

Heiko Herrlich (l.) und Marco Antwerpen begrüßen sich vor dem Testspiel zwischen Bayer und den Preußen.

" Jetzt wollen wir der Mannschaft verinnerlichen, dass wir wieder mutiger auftreten und selbstbewusster sind ", beschrieb Antwerpen nach dem Trainingsauftakt Anfang Januar seinen Plan für die kommende Zeit. Aktuell plagen sich Danilo Wiebe, Michelle Rizzi, Sebastian Mai und Jeron Al-Hazaimeh mit kleineren Blessuren herum. Ansonsten kann Antwerpen aus dem Vollen schöpfen. Neuverpflichtungen gab es bislang keine.

Ziele:

Primär kann es für den SCP nur um den Klassenerhalt gehen. Zu sehr stecken die Preussen im Tabellenkeller. Was aber in einer Rückserie möglich ist, erlebte der Verein im vergangenen Spieljahr, wo der Klub genau wie heute nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze hatte, dann 30 Punkte holte und am Ende souveräner Tabellenneunter wurde.