NRW-Polizeigewerkschaft warnt vor Fanansammlungen und Abendspielen

Auch ein Erstliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr), zwei Partien am Sonntag (15.30 Uhr und 18 Uhr) und ein Montagabendspiel (20.30 Uhr) sind geplant. Vor allem die Abendspiele sehen die NRW -Ordnungshüter, die sich stets gegen Geisterspiele ausgesprochen hatten, sehr kritisch.

Kein Verständnis für Topspiele am Abend

" Wenn schon wieder gespielt wird, dann müssen wenigstens solche Schwierigkeiten vermieden werden. Für Abendspiele in der Bundesliga haben wir absolut kein Verständnis ", sagte der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende NRW, Michael Maatz, der "Rheinischen Post" am Freitag (08.05.2020). " Die Partien gehen in die Dunkelheit hinein. Da wird es für uns komplizierter, Gruppen und das Geschehen zu kontrollieren. Deswegen lehnen wir diese Spielzeiten erst recht ab. "

Spiele am Freitagabend bergen laut GdP mehr noch als Montagspartien besondere Gefahren, weil viele Menschen dann ins Wochenende starten. Bundesliga-Vertreter und die DFL sehen die Gefahr der Ansammlungen nicht. " Ich glaube nicht, dass die Fanszene und die Fanorganisationen ihren Kritikern, die mit so pauschalen Vorurteilen auftauchen, den Gefallen tun werden, sich genau so zu verhalten ", hatte DFL -Chef Christian Seifert am Donnerstag erklärt.

Stand: 08.05.2020, 11:50