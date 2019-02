Bayer ohne Havertz und Lars Bender in Heidenheim

Nach dem Bundesligasieg gegen den FC Bayern München warnt der neue Leverkusener Coach vor der Pokalhürde. " Das wird ein deutlich anderes Spiel, aber nicht einfacher. Der Pokal ist immer etwas Besonderes ", sagte Bosz. Der Niederländer hat den Zweitligisten im Heimspiel gegen Holstein Kiel (2:2) am vergangenen Mittwoch beobachtet. " Heidenheim macht es sehr gut und steht nicht umsonst da oben. Sie haben eine klare, deutliche Spielweise ", meinte der Trainer.

"Bayern-Erfolg war gut für´s Vertrauen"