Duisburg erwartet Paderborn zum NRW-Pokalduell

Der MSV Duisburg peilt den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals an und will sich Schwung für den Abstiegskampf in der zweiten Fußball-Bundesliga holen. " Wir geben in allen Wettbewerben Vollgas und wollen auch im Pokal so weit wie möglich kommen ", sagte MSV-Offensivspieler Cauly Oliveira Souza vor dem Pokal-Achtelfinale am Dienstag (05.02.2019, 20.45 Uhr) in Duisburg gegen den Liga-Rivalen SC Paderborn.