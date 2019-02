BVB-Coach Favre setzt im Pokal auf Rotation

Wie Favre am Montag (04.02.2019) in der Pressekonferenz ankündigte, will er sein Team im Vergleich zum Kraftakt gegen Frankfurt im Pokal gegen Werder umstellen. "Wir wollen und müssen rotieren. Rotation ist obligatorisch, wenn wir alle drei, vier Tage spielen", sagte Favre zum Start in die englischen Wochen.

Nach dem Pokal-Achtelfinale gegen Werder und dem Liga-Duell am kommenden Samstag gegen Hoffenheim steht vier Tage darauf das Champions-League-Achtelfinale bei Tottenham an.

Favre warnt vor Werder

Zunächst richtete Favre aber den Fokus auf das Pokal-Duell gegen Werder, mit großem Respekt vor dem Bundesliga-Zehnten: "Wir müssen uns total auf dieses Spiel konzentrieren. Bremen ist immer sehr gut organisiert." Favre verwies auf die starke Vorstellung der Bremer beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft am 15. Dezember in der Meisterschaft: "Das sagt eigentlich alles."

Im Pokal zeigte der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter bislang ein anderes Gesicht. Sowohl beim Erstrundenspiel in Fürth als auch beim Heimsieg gegen Union Berlin entging der BVB einer drohenden Blamage erst glücklich in der Verlängerung. Die Erinnerungen an das letzte Pokal-Duell mit den Bremern sind auch nicht die Besten: Werder entschied das Achtelfinale im Januar 2009 in Dortmund mit 2:1 für sich.

Zagadou wieder im Training

Positive Nachrichten gab es aus dem BVB-Lazarett: Die Dortmunder können wohl bald wieder mit Dan-Axel Zagadou planen. Nach überstandener Fußstauchung nahm der 19 Jahre alte Franzose erstmals seit zwei Monaten wieder am Mannschaftstraining teil. Für das Pokal-Achtelfinale ist der Abwehrspieler jedoch noch keine Option.