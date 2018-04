Bayer zahlt gegen Bayern Lehrgeld

Video: Bayern München mit Machtdemostration in Leverkusen

Auf dem Weg zum Traum vom Triple spielte Bayern München mit Bestbesetzung in Leverkusen und zeigte schon früh, in welche Richtung das DFB-Pokal-Halbfinale gehen würde. Nach acht Minuten führte die Mannschaft von Jupp Heynckes bereits 2:0. In der zweiten Halbzeit kam Bayer 04 Leverkusen unter die Räder und musste die Übermacht der Bayern neidlos anerkennen.