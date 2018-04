Bayer kämpft gegen Bayerns Triple-Traum

Bayer Leverkusen will Jupp Heynckes' Triple-Abschied in die Rente verhindern. " Es wäre schade für ihn. Aber darauf können wir keine Rücksicht nehmen ", so Bayer-Coach Herrlich vor dem Pokal-Halbfinale gegen Bayern München am Dienstagabend (17.04.2018, 20.45 Uhr). "Champions League und Meister wäre ja auch ein schöner Erfolg", ergänzte der Trainer.