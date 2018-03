Piszczek verlängert beim BVB

Das teilte der Klub am Dienstag (13.03.2018) mit. Mit 32 Jahren ist der Pole ältester Feldspieler im Kader. "Wir sind froh, nach Marco Reus in Lukasz Piszczek einen weiteren Spieler langfristig an uns gebunden zu haben, der ein Höchstmaß an Identifikation mit Borussia Dortmund aufweist" , sagt BVB -Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Lukasz Piszczek kam im Sommer 2010 von Hertha BSC zum BVB , wurde mit den Schwarzgelben zweimal Deutscher Meister und Pokalsieger, in beiden Wettbewerben zusätzlich jeweils dreimal Zweiter. Und er erreichte mit seiner Mannschaft 2013 das Finale der Champions League.