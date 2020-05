Lutz Pfannenstiel: Ein "Weiter so" darf es nicht geben

Der Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, Lutz Pfannenstiel, hat ein Umdenken in allen Bereichen des Fußballs gefordert. " Ein 'Weiter so' kann und darf es nicht geben ", sagte der 47-Jährige am Dienstag (12.05.2020) in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur: " Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit, Bodenständigkeit und vor allem Demut. "

Laut Pfannenstiel ist es wichtig, dass " diese Mond-Beträge bei den Ablösen und Gehältern auf ein gesundes Normalmaß sinken ". Zudem müssten alle Beteiligten ihr Verhalten in der Öffentlichkeit überdenken. " Nun sind wir alle gefordert, damit der Profi-Fußball nicht wie eine Seifenblase zerplatzt, sondern künftig auf einem gesunden Fundament steht. Und da gehört eine gewisse Außendarstellung dazu ", erklärte er.

Corona ein "wirkungsvoller Schuss vor den Bug"

Nach vielen Gesprächen habe er aber das Gefühl, dass die Corona-Krise " ein wirkungsvoller Schuss vor den Bug " war. " Wir alle haben gemerkt, wie schnell auch der große Profi-Fußball anfangen kann zu bröckeln. Das sollten wir nie vergessen. " Pfannenstiel spielte als Torwart auf sechs Kontinenten und lernte viele unterschiedliche Fußball-Realitäten kennen, auch daher gilt er als einer der reflektierteren Funktionäre in der Branche.

Was die Fortsetzung der Liga angeht, rief er alle Beteiligten zu großer Disziplin auf. " Wichtig ist, dass wir das Ganze nie auf die leichte Schulter nehmen. Und immer daran denken: Der Fußball ist nur ein Teil des Ganzen, die Gesellschaft und die Gesundheit des Einzelnen stehen über allem ", sagte Pfannenstiel.

Spieler sind "super vorsichtig"

Er habe aber durchaus Hoffnung, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann, auch weil die Spieler sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgingen. " Meine Erfahrung ist, dass unsere Spieler sehr gewissenhaft sind ", sagte Pfannenstiel: " Fast schon super vorsichtig, um nicht nur alles richtig, sondern super richtig zu machen. "

Der Tabellen-16. Düsseldorf spielt am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Letzten SC Paderborn.

Stand: 12.05.2020, 09:47