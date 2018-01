Es war eine der Szenen der Hinrunde. Im Heimspiel von 1899 Hoffenheim gegen Bayern München leitet ein Balljunge das Leder schnell an Hoffenheims Andrej Kramaric weiter. Der wirft zu Mark Uth und der Mittelstürmer der TSG vollendet mit einem gekonnten Außenristschuss von links mit links ins kurze Eck zum 1:0.

Diese Szene vereint viel von dem, was Uth in den letzten Monaten so begehrt und letztlich zum Schalker Neuzugang im Sommer 2018 gemacht hat. Wach, zielstrebig und - laut 1899-Trainer Julian Nagelsmann - "extrem kaltschnäuzig" präsentierte sich der 26-Jährige und wurde in der Hinrunde der aktuellen Saison mit neun Toren und zwei Vorlagen der erfolgreichste deutsche Stürmer in der Bundesliga.

Wichtige Option für Schalke