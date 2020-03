Die letzte Rettung für den SC Paderborn?

Am Freitagabend geht es eine halbe Stunde früher los: Anstoß bei der Partie zwischen dem SC Paderborn und dem 1.FC Köln ist bereits um 20 Uhr. Der Grund: Die Betriebserlaubnis des Paderborner Stadions lässt nur eine Nutzung bis 22 Uhr zu. Die Anwohner fühlen sich ansonsten über die Maßen gestört.

So eng sich der zeitliche Rahmen darstellt, so prekär ist auch die sportliche Lage für den SCP. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart hat bereits fünf Punkte auf Relegationsplatz 16, sogar neun hinter dem rettenden 15. Platz. "Wir müssen schneller lernen, schneller reagieren. Sonst ist es zu spät" , sagte der 48-Jährige vor der Partie gegen die Rheinländer.

Spielen nicht "pölen"

Baumgart hat in der letzten Zeit ein paar Defizite bei seiner Mannschaft ausgemacht, die die Paderborner Punkte gekostet haben. "Was ich sehen will, ist, dass wir die Zweikämpfe richtig führen und Situationen richtig lösen. Was die Zweikampfbilanz angeht, sind wir nicht da, wie ich mir das vorstelle und wie die Jungs sich das vorstellen" , sagt Baumgart.

Christian Strohdiek gab die Marschroute des SCP nach der jüngsten Pleite bei Mainz 05 (0:2) vor. "Wir werden den Ball jetzt nicht nach vorne pölen, sondern weiter mit Risiko von hinten raus kombinieren" , sagte der Paderborner Kapitän.

Kein Sieg gegen Köln

Baumgart und sein Team wollen ihrem Stil treu belieben - bis zum Untergang? Gegen die Kölner haben die Ostwestfalen noch nie in ihrer Vereinshistorie gewonnen, geschweige denn einen Treffer erzielt. Und der FC befindet sich gerade in einem Höhenflug, hat sich mittlerweile auf Platz 11 in der Tabelle vorgeschoben.

Die neuen Stärken der Kölner macht Baumgart vor allem im Umschaltspiel fest. "Da kommt eine Menge auf uns zu, was das Verhindern dieser Situationen angeht" , sagt der Coach.

