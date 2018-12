"Kommt zum Heimspiel" , heißt es in Paderborn. Gemeint ist dabei allerdings nicht in erster Linie die Partie gegen Darmstadt 98 am Sonntag (23.12.2018), sondern die Weihnachtsgottesdienste im Erzbistum Paderborn. Es handelt sich um eine Aktion der Kirche, die der Fußball-Zweitligist unterstützt. Aber natürlich hätte der Aufsteiger nichts dagegen, wenn möglichst viele Anhänger der Aufforderung auch für das letzte Heimspiel des SCP in diesem Jahr nachkommen würden.

0:1-Niederlage im Hinspiel

Mit rund 10.000 Zuschauern rechnen sie in Paderborn am Sonntag. Dass das Spiel gegen die Lilien aus Darmstadt auf den vierten Advent und den Tag vor Heiligabend fällt, ist also offenbar kein Hindernis für einen guten Besuch. Dennoch wird der Terminplan diskutiert. Es gibt Kritik daran, dass der Ball so kurz vor Weihnachten noch rollen muss. Paderborns Trainer Steffen Baumgart will sich an dieser Diskussion im Speziellen nicht beteiligen, findet aber: "Insgesamt sollten wir im Fußball einiges überdenken." Die Partie gegen Darmstadt müsse nun aber gespielt werden.

Es ist das erste Spiel der Rückrunde. Im Hinspiel hatte der SCP 0:1 am Böllenfalltor in Darmstadt verloren. "Seitdem haben wir eine gute Entwicklung genommen", sagt Baumgart. "Wir wollem natürlich zeigen, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben." Tatsächlich hat Paderborn eine beachtliche Hinserie gespielt: 25 Punkte hat das Team gesammelt und sich im oberen Mittelfeld festgesetzt.