Olympia-Traum für Neuhaus und Serdar trotz Verschiebung nicht geplatzt

Trotz der Verschiebung der Olympischen Sommerspiele ins Jahr 2021 dürfen Fußballer des Geburtsjahres 1997 nach Tokio reisen. Das bestätigte der Weltverband FIFA der "Sport Bild" (Mittwoch, 15.04.2020), nachdem Anfang April eine Arbeitsgruppe eine entsprechende Empfehlung abgegeben hatte.

Damit bleibt auch die Nominierung einiger älterer Spieler möglich, wie zum Beispiel Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Florian Neuhaus. " Olympia ist natürlich ein Highlight für jeden Spieler. Ich freue mich natürlich, dass der Jahrgang 97 spielberechtigt bleibt ", sagte der 23-Jährige. Neben Neuhaus hatten weitere sieben 1997 geborene Fußballer vor einem Jahr mit dem Einzug ins Finale der U21- EM die Olympia-Qualifikation perfekt gemacht.

Suat Serdar ist EM- und Olympia-Kandidat

" Es wäre unglaublich bitter gewesen, Olympia zu verpassen, weil die Chance, noch mal dieses Turnier zu spielen, eher gering ist. Für mich war es der einzig logische Schritt, die Altersgrenze anzuheben, da wir auch die Qualifikation gespielt haben ", sagte Benjamin Henrichs (23), der das Olympia-Ticket noch als Spieler von Bayer Leverkusen löste, mittlerweile aber in Frankfreich für AS Monaco spielt.

Ein weiterer "97er", der seine Schuhe damals wie heute für einen NRW -Klub schnürt, ist Suat Serdar ( FC Schalke 04). Dass Serdar zum vorläufigen, rund 50 Spieler zählenden Kader zählt, den U21-Trainer Stefan Kuntz Ende Januar an die Nada weitergeleitet hat, gilt als sehr wahrscheinlich, auch wenn es nicht offiziell bestätigt ist. Der Schalker hat nach seinem Vize-EM-Titel mit der U21 bereits drei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft bestritten.

Auch Mats Hummels darf von Olympia träumen

Die Verlockungen der großen Fußballbühne könnten allerdings dafür sorgen, dass Kuntz sowohl auf Serdar als auch auf Neuhaus verzichten muss. Kuntz hatte im Januar auf der Homepage des DFB versichert, dass kein Spieler zwei Turniere bestreiten werde - also entweder die EM oder Olympia. Sollten der bereits A-Länderspiel-erprobte Serdar und/oder Neuhaus, den Bundestrainer Jochim Löw schon auf dem Zettel hat, also ab dem 11. Juni zum deutschen EM-Aufgebot gehören, finden die Spiele in Tokio, die am 23. Juli 2021 starten sollen, wohl ohne sie statt. Gemeinhin genießen Welt- und Europameisterschaften bei Fußballern einen höheren Stellenwert als Olympische Spiele.

Dann gäbe es aber immer noch einen NRW -Spieler Jahrgang 1988, der unter den fünf Ringen für Deutschland auflaufen könnte. Der von Löw ausgemusterte Weltmeister Mats Hummels (Borussia Dortmund) ist ein heißer Kandidat für einen der drei Kaderplätze, die Kuntz mit älteren Spielern belegen darf. Eng wird das Rennen für alle - im endgültigen Kader ist nur Platz für 16 Feldspieler und zwei Torhüter.

Stand: 14.04.2020, 18:10