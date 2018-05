Odonkor genügt eine Flanke zum Abschied

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass der Gefeierte bei Abschiedsspielen ein Tor schießen darf. Sollte es ihm nicht gelingen, schieben ihm die Kollegen in jeder erdenklichen Lage den Ball zu. Solche Sperenzchen können sich die alten Weggefährten von David Odonkor in dessen Abschiedsspiel am Samstag (15.30 Uhr sparen.

"Ich brauche nicht unbedingt ein Tor" , sagt der 34-Jährige: "Zur Not reicht mir am Ende wieder eine Flanke. Die ist genauso viel wert." Wer wüsste das besser als David Odonkor? Denn vor inzwischen zwölf Jahren wurde er mit einer einzigen Szene, einem einzigen Ballkontakt, in der Fußball-Nationalmannschaft berühmt.

Video starten, abbrechen mit Escape Abschiedsspiel für David Odonkor | Sportschau | 25.05.2018 | 02:38 Min. | Verfügbar bis 25.05.2019 | Das Erste

Letztes Profi-Spiel vor fünf Jahren

Im zweiten Spiel der Heim-WM 2006 gegen Polen drängte und drückte Deutschland auf den Sieg. Es lief schon die Nachspielzeit, als Bernd Schneider den völlig überraschend für die WM nominierten Odonkor steil schickte, dieser direkt nach innen weiterleitete und Oliver Neuville zum Siegtor vollendete. "Der Jubel war so unglaublich laut, die Leute sind regelrecht ausgerastet. Dagegen kannst du sogar Barcelona vergessen" , sagt Odonkor: "So etwas Lautes wird es nie wieder geben."

Doch auch, wenn er sich bei "Odonkors Sommermärchen" durch einen Kick mit Weggefährten wie Mario Basler, Tim Wiese, Kevin Großkreutz, Ailton, Dede, Kevin Kuranyi oder Torsten Frings verabschiedet: Sein letztes Profi-Spiel hat er bereits vor fünf Jahren absolviert, mit 29 Jahren. Nach zwölf Knie-Operationen hat er bis heute Beschwerden, obwohl er sich fit hält.

Seine zweite Karriere als Funktionär betreibt er mit Eifer, doch über die vierte Liga ist er bisher nicht hinausgekommen. Aktuell trainiert er in Bad Pyrmont in der Landesliga Hannover, der sechsten Spielklasse. Am Samstag will er noch einmal auf großer Fußballbühne zaubern. Trotz der Kniebeschwerden könne er "90 Minuten plus" spielen, versichert er.

dpa | Stand: 25.05.2018, 11:14