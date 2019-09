Am Wochenende feierte die Mannschaft von Trainer Christian Titz einen überzeugenden 3:0-Auswärtserfolg im Derby bei Rot-Weiß Oberhausen. Titz, seit dem Sommer Trainer von RWE, hatte mit der Einwechslung der Torschützen Enzo Wirtz (traf doppelt) und Ayodele Adetula entscheidenden Anteil am Erfolg. "Insgesamt haben wir das Spiel verdient gewonnen", sagte der 48-Jährige.

Neuauflage des Halbfinals

Punktgleich mit Tabellenführer SV Rödinghausen steht RWE nach sechs Spieltagen auf Platz zwei der Regionalliga West und befindet sich damit nahezu auf Augenhöhe mit dem KFC Uerdingen, aktuell Tabellen-17. eine Liga darüber und alles andere als gut in Form. Am Freitag (06.09.2019/19.30 Uhr) treffen beide Teams an der Essener Hafenstraße im Niederrheinpokal aufeinander - wie schon im Halbfinale der vergangenen Saison, als sich der KFC mit 3:0 durchsetzen konnte.

Durstrecke beim KFC

Nach nur einem Sieg aus den ersten sieben Ligaspielen steht der KFC vor einer weiteren schwierigen Saison. Die vergangene Spielzeit beendeten die Krefelder als ambitionierter Aufsteiger auf einem enttäuschenden elften Platz.

Fünf verschiedene Trainer standen in dieser Spielzeit an der Seitenlinie. Seit Ende April ist Heiko Vogel im Amt und muss möglicherweise bereits jetzt um seinen Job bangen.

Denn KFC-Präsident und Geldgeber Mikhail Ponomarev wollte eigentlich innerhalb von vier Jahren in die 2. Bundesliga aufsteigen. Aktuell befindet er sich im dritten Jahr und der Verein ist von einem Aufstiegsplatz weit entfernt. Seit dem Auftaktsieg gegen den Halleschen FC wartet Uerdingen auf einen Erfolg in der Liga.