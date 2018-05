Das Finale im Niederrheinpokal am Pfingstmontag (21.05.2018) ist von besonderer Brisanz: Endspielgegner sind die Rivalen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen. Anpfiff ist um 17 Uhr. Legt man die beiden Ligapartien zwischen den Traditionsklubs in der Regionalliga zugrunde, wird die Partie sportlich eine enge Kiste. Beide Spiele endeten 1:1. Vor drei Jahren standen sich beide Teams schon einmal im Endspiel des Niederrheinpokals gegenüber. Damals gewann Essen erst im Elfmeterschießen.

Polizei appelliert an Fans

Zusätzliche Brisanz erhält das Finalderby dadurch, dass sich nur der Sieger für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Die Partie dürfte vor vollem Haus stattfinden. 11.000 Karten waren Mitte der Woche bereits verkauft. Das Stadion in Oberhausen fasst 15.000 Zuschauer. Die Fans pflegen beider Teams pflegen eine gegenseitige Abneignung.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der Finaltag der Amateure | 21.05.2018 | 07:45:00 Std. | Verfügbar bis 21.05.2018 | Das Erste

In einem offenen Brief appelliert die Oberhausener Polizei deshalb an die Anhänger, sich friedlich zu verhalten. Gegen gewaltbereite und gewalttätige Personen werde man "entschlossen und konsequent" vorgehen. "Wir hoffen alle, dass es friedlich bleibt. Alle im Stadion - Fans, Journalisten, Sponsoren und Verantwortlichen - sollen einen schönen Pokalabend erleben" , sagt Essens Trainer Karsten Neitzel.

Personalprobleme bei RWE