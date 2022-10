Niederrheinpokal: Essener Stadtderby um den Viertelfinal-Einzug

Traditionell treffen sich beide Vereine, die eine Kooperation eingegangen sind, in der Sommervorbereitung zu einem Testspiel. Der 2:0-Erfolg in der vergangenen Vorbereitung war der vierte Sieg in Serie für die Rot-Weissen. In einem Pflichtspiel standen sich beide Mannschaften aber bereits seit fünf Jahren nicht mehr gegenüber. Während RWE sich in der 3. Liga am Wochenende mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim auf Platz zehn vorarbeiten konnte, liegt Schwarz-Weiß Essen nach 15 Spieltagen in der Oberliga Niederrhein auf einem starken vierten Platz.

Wiegel wieder für RWE dabei

RWE kann im Derby wieder auf Andreas Wiegel zurückgreifen, der in der Liga noch eine Rotsperre absitzt. Verzwichten muss Trainer Dabrowski dagegen auf Björn Rother, Sascha Voelcke, Erolind Krasniqi, Michel Niemeyer, Thomas Eisfeld und Cedric Harenbrock, die verletzungs- oder krankheitsbedingt fehlen.

Im Essener Duell wird der letzte Viertelfinal-Teilnehmer ausgespielt. Zuvor zogen bereits der ASV Mettmann, der Wuppertaler SV, der SV Sonsbeck, Germania Ratingen 04/19, der 1. FC Bocholt, der TSV Meerbusch und Rot-Weiß Oberhausen in die Runde der letzten acht ein.