Überraschend kam sie nicht, aber die Berufung von Kai Havertz in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sollten sich Chronisten trotzdem im Kalender markieren. Es war der 29. August 2018, als Bundestrainer Joachim Löw dem 19-jährigen Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen den nächsten Schritt in seiner Karriere ermöglichte. Und von dieser Karriere erhoffen sich Experten - darunter sein Trainer und Team-Kollegen - Großes.

Brandt: "Er hat das Zeug zum Weltstar"