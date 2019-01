Der brasilianische Innenverteidiger Naldo steht vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zur AS Monaco. Das berichteten der "Reviersport" und der TV-Sender "Sky Sport" am Mittwoch (02.01.2019). Demnach hat der 36-Jährige den Medizincheck beim französischen Ligue-1-Klub bereits absolviert. Noch ist der Transfer aber nicht offiziell.

Publikumsliebling und Derby-Held

Naldo war 2016 vom VfL Wolfsburg nach Schalke gewechselt und hatte 2017/18 starke Leistungen gezeigt. Der Routinier hatte keine Bundesliga-Minute verpasst und war vom Fußball-Magazin "11 Freunde" zum "Spieler der Saison" gewählt worden.