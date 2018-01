Naldo - der Unentwegte

Seine gute Laune ist ansteckend. Es ist wohl seinen brasilianischen Wurzeln zuzuschreiben, dass Naldo eigentlich nie ohne ein Lächeln im Gesicht anzutreffen ist. Diese ausgiebige Fröhlichkeit des Defensivspezialisten des FC Schalke 04 sollte aber niemand mit mangelnder beruflicher Ernsthaftigkeit gleichsetzen. Denn auf dem Rasen ist ganz schnell Schluss mit allzu lockerer Lebensauffassung.

Mithilfe dieser Mischung aus Lebensfreude und Seriosität dürfte es auch zu erklären sein, dass der 35-Jährige 337 Spiele in der Bundesliga absolvieren konnte. Mit dem 2:0-Erfolg beim VfB Stuttgart hatte Naldo den Rekord von Zé Roberto überflügelt als der Brasilianer, der am häufigsten in der deutschen Eliteliga zum Einsatz kam.