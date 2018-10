Finale für Heiko Herrlich in Bremen?

Das Fazit des Trainers war überaus ernüchternd. "Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben" , sagte Bayer 04-Coach Heiko Herrlich. Das 2:3 in der Europa League beim FC Zürich war für die Werkself eine weitere Ernüchterung in einer an Misserfolgserlebnissen bisher reichhaltigen Saison. "Hier ohne Punkte wieder nach Hause zu fahren, ist natürlich nicht unser Anspruch." Eine Bankrotterklärung der sportlich so ambitionierten Leverkusener.

Bayer 04 befindet sich in einem Abwärtsstrudel, aus dem ein derzeit kein Entrinnen zu geben scheint. Kurzfristig gelingt es dem Team zwar immer mal wieder, ein wenig Hoffnung für sich selbst zu schüren, etwa, als es in Zürich einen 0:1-Rückstand in ein 2:1 drehen konnte. Am Ende bleibt das Aufbäumen aber zumeist zu kraft- und wirkungslos - und es steht eine Niederlage.