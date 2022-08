Die Feier vor der Fankurve war schon mal berauschend. Als der 1. FC Köln mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg bei Fehervar FC das K.o.-Duell gegen die Ungarn gewonnen und damit den Eintritt in die Gruppenphase der Conference League in der Tasche hatte, kannte der Jubel unter Fans, Spielern und Verantwortlichen kaum noch Grenzen. Ekstase pur im Kölner Lager.

Die Freude beim 1. FC Köln ist verständlich. All jene, deren Herz am Verein hängt, haben schwere Zeiten hinter sich. Der Traditionsverein - noch Anfang der 90er eines der deutschen Fußball-Schwergewichte - hat in den letzten Jahren eine Fahrstuhl-Vergangenheit zwischen 1. und 2. Liga vorzuweisen. Der Klub wurde zeitweise von inkompetenten Funktionsträgern beinahe zu Tode gewirtschaftet und darf nun zum zweiten Mal innerhalb der letzten 30 Jahre international ran.

Fan-Ekstase vorprogrammiert

Die Fanfreude darüber explodierte, man darf sich in den kommenden Wochen auf eine leidenschaftliche Tour durch die Städte der kommenden FC-Gegner gefasst machen. Schon in Szekesfehervar waren über 3000 in Rot gekleidete FC-Anhänger dabei und prägten zwei Tage lang das Stadtbild der 60 Kilometer entfernten ungarischen Hauptstadt Budapest.

Diese Tour zu beobachten, wird interessant. Und zu hoffen ist, dass bei aller Begeisterung die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Vorbild Eintracht Frankfurt, das in den letzten Jahren auf seiner Tour durch Europa von einer ähnlichen Fan-Gemeinde unterstützt wurde, hat quasi eine Standleitung zur Uefa-Sicherheits-Abteilung aufgebaut. Für die regelmäßig anfallenden Strafgelder könnten die Hessen dem europäischen Fußballverband eigentlich eine Einzugsermächtigung erteilen.

Mit Baumgart gehen die Pferde durch

Pure Freude - Köln auf Europakurs

Doch nicht nur die Fans der Kölner müssen lernen, sich in der Fremde zu benehmen - auch der Trainer dürfte alsbald ein Infoschreiben der Uefa bezüglich der Trainer-Verhaltens-Etikette auf Europas Fußballfeldern erhalten. In Ungarn wurde Steffen Baumgart in der 90. Minute zum Vulkan: Er riss sich die Schiebermütze vom Kopf, lief wild gestikulierend aufs Spielfeld und holte sich nacheinander Gelb- und dann Gelb-Rot ab.

Nach dem Schlusspfiff feierte er zappelnd, tanzend und jubelnd vor der Kurve. "So habe ich ihn noch nicht erlebt", sagte Florian Kainz, der den FC in Ungarn als Kapitän aufs Feld geführt hatte, mit einem Schmunzeln. Und auch Torwart Marvin Schwäbe fand die Leidenschaft seines Trainers bemerkenswert. "Vor allem, wenn man sieht, dass er danach auf der Tribüne auf und abläuft, weil er sich nicht beruhigen kann. Das ist schon geil", sagte der Torhüter.

Wie begeistert die Uefa ist, wird man im Laufe dieser Woche in der Bußgeldstelle des 1. FC Köln erfahren. Vorerst wurde der FC-Coach für das erste Gruppenspiel der Kölner schon einmal gesperrt.

Gegen Stuttgart ohne Uth

Mit der Auslosung der Gruppenphase sollte der Verein das Thema Conference League aber für diese Woche auch schnellstmöglich beiseite schieben, denn auch am Wochenende steht ja wieder Bundesliga an. Der FC empfängt am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) den VfB Stuttgart. Sicher nicht dabei ist Mark Uth, der sich einem kleinen operativen Eingriff unterziehen musste und drei bis vier Wochen fehlen wird.

Termine der Conference League

08.09.2022 Gruppenphase, 1. Spieltag

15.09.2022 Gruppenphase, 2. Spieltag

06.10.2022 Gruppenphase, 3. Spieltag

13.10.2022 Gruppenphase, 4. Spieltag

27.10.2022 Gruppenphase, 5. Spieltag

03.11.2022 Gruppenphase, 6. Spieltag

16.02. - 23.02.2023 K.-o.-Runde Play-offs

09.03. - 16.03.2023 Achtelfinale

13.04. - 20.04.2023 Viertelfinale

11.05. - 18.05.2023 Halbfinale

07.06.2023 Finale in Prag