Florian Wirtz hatte alles versucht: Das Offensivjuwel von Bayer Leverkusen sprintete beim Saison-Startspiel seines Teams beim VfL Wolfsburg am Sonntagabend bei Ballbesitz wann immer es ging im Volltempo in Richtung gegnerisches Tor - zählbaren Erfolg brachte dieses Engagement am Ende nicht. Wie seine Angriffskollegen konnte auch der ehemalige Kölner nicht verhindern, dass Bayer mit einem 0:0, also torlos in die neue Spielzeit startete.

Es wäre nun mutmaßlich nichts ungerechter, als ausgerechnet Wirtz ins Visier der Kritik zu nehmen. Der flinke Angreifer ist gerade einmal 17 Jahre alt und spielt ohnehin schon viel stärker und stabiler, als es in seinem Alter zu erwarten ist. Aber es ist nun einmal so, dass beim Torlos-Remis in Wolfsburg offenkundig wurde, dass Bayer Leverkusen aktuell ein Problem in der Offensivabteilung hat.