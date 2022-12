Nach sechs Jahren: Strässer hört als Preußen-Präsident auf

Die Amtszeit von Christoph Strässer begann 2016 turbulent: Er übernahm von seinen Vorgängern einen Klub im Umbruch und mit zunehmend wackeliger finanzieller Basis. Unter Strässer und seinem Team veränderte sich der SC Preußen strukturell so sehr wie nie zuvor. Der Klub erledigte die Ausgliederung und trieb das Thema Stadion-Neubau voran.

Nach gut sechs Jahren endet nun nicht nur seine zweite Amtszeit, sondern auch seine Zeit im Amt. Der 73-Jährige teilte laut Klub " frühzeitig und transparent " mit, bei der kommenden Mitgliederversammlung am 15. Januar nicht mehr als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung zu stehen.

"Nicht auf das Podium getragen werden"

Dabei hätte es durchaus Gründe gegeben weiterzumachen, denn noch immer ist vieles unvollendet. " Wir arbeiten in der Liga am Aufstieg und ich bin auch überzeugt, dass wir das schaffen. Beim Stadion sind wir auf einem sehr guten Weg, haben aber noch viel Arbeit vor uns ", erklärte Strässer. Doch am Ende gab wohl vor allem das Alter den Ausschlag: " In drei Jahren stünde ich nahe an meinem 80. Geburtstag und ich möchte nicht irgendwann auf das Podium getragen werden ", begründete Strässer seine Entscheidung.

Ganz den Rücken kehren will der SPD-Politiker dem Verein aber nicht. Vor allem in Sachen Stadionentwicklung will er dem SCP - und insbesondere Geschäftsführer Ole Kittner - über seine Amtszeit hinaus beratend zur Seite stehen.

Die Preußen wird es freuen, denn der ehemalige Bundestagsabgeordnete hat für den Verein großes geleistet. " Wir sind Christoph Strässer außerordentlich dankbar, dass er vor sechs Jahren in sehr herausfordernden Zeiten die Verantwortung übernommen und den Adlerclub gemeinsam mit seinen Mitstreitern auf Kurs gehalten hat ", würdigte der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Westermann die Verdienste des scheidenden Präsidenten.

