Acht Punkte beträgt der Vorsprung von Preußen Münster auf die Abstiegsplätze. Mit vier Siegen in den vergangenen sieben Spielen haben sich die Adlerträger unter ihrem neuen Cheftrainer Marco Antwerpen erst einmal vom Tabellenkeller entfernt. Zuversichtlich geht das Team daher ins Heimspiel gegen Lokalkonkurrent SC Paderborn am Samstag (03.03.18). Das Spiel wird live im WDR-Fernsehen ab 14 Uhr übertragen.

Aus dem Keller gearbeitet

Vier Siege und drei Niederlagen stehen seit Antwerpens Amtsantritt bei den Adlerträgern zu Buche. Der Klub verabschiedete sich damit erst einmal aus dem direkten Abstiegskampf und rangiert nun acht Punkte vor der gefährlichen Zone. Auch wenn Münster mit nun 30 Punkten und acht Zählern Abstand zum Chemnitzer FC gute Karten im Rennen um den Klassenerhalt hat, "ausruhen dürfen wir uns ganz bestimmt nicht" , fordert Antwerpen.

Frostfrei ist der Platz, doch das ist auch schon die einzige gute Nachricht vom Untergrund im Preußenstadion. Ansonsten präsentiert sich das Geläuf, das durch Kälte und Wind ausgetrocknet ist, in keinem guten Zustand. "Doch die Bedingungen sind für beide Mannschaften gleich" , betont Antwerpen, ohne nach Ausreden zu suchen. "Auch wir haben ein paar gute Fußballer in unseren Reihen, von daher werden das auch für uns keine leichten Voraussetzungen werden."

Wiebe frisch operiert

Personelles bei Preußen: Nico Rinderknecht und Moritz Heinrich fehlen nach wie vor und natürlich auch Danilo Wiebe, der zu Wochenbeginn wegen seines Kreuzbandrisses operiert wurde und den Eingriff gut überstanden hat. Voll im Mannschaftstraining ist auch Benny Schwarz wieder, auch wenn er für einen Einsatz noch nicht in Frage kommt.

Paderborn wieder mit Zingerle und Schonlau

Die Paderborner, die nach Schätzungen von rund 800 Fans in Münster unterstützt werden, freuen sich darüber, dass die beiden zuletzt gesperrten Leopold Zingerle und Sebastian Schonlau ins Team zurückkehren werden. "Wir suchen nach dem, der uns vor dem gegnerischen Tor die Tür öffnet" , bringt Chef-Trainer Steffen Baumgart die aktuelle Herausfoderung auf den Punkt. Während in der Abwehr durch die Rückkehr von Zingerle und Schonlau alles klar ist, sind in der Offensive viele Modelle denkbar.

Auch weil Marlon Ritter aufgrund seiner fünften Gelben Karte im Spiel gegen die Würzburger Kickers (0:0) gesperrt ist, stellt Massih Wassey eine Alternative für die Anfangsformation dar. Auch ein Duett mit Wassey und Philipp Klement im offensiven Mittelfeld ist denkbar. In der Spitze haben Sven Michel, Kwame Yeboah und Phillip Tietz die gleichen Chancen, von Beginn an aufzulaufen.

Stand: 02.03.2018, 16:35