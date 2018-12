Fortuna Köln beendet Negativserie in Münster

Fortuna Köln hat seine Negativserie beendet. Die Kölner Südstädter gewannen am Samstag (22.12.2018) nach sieben sieglosen Drittliga-Spielen in Folge mit 2:0 bei Preußen Münster. Für Tomasz Kaczmarek ist es der erste Sieg im sechsten Ligaspiel als Fortuna-Trainer.

Frühes Kopfball-Tor für Köln

Das 1:0 für die Gäste fiel bereits in der 5. Minute: Benjamin Pintol setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte weit in den Strafraum - dort kam Michael Eberwein mit dem Kopf vor Preußen-Torwart Maximilian Schulze Niehues an den Ball und köpfte zum 1:0 für Köln ein.

Der frühe Rückstand schockte die Gastgeber. Münster enttäuschte in der Offensive weitgehend, es waren nur wenige Chancen zu verzeichnen: Martin Kobylanski traf in der 50. Minute mit einem Distanzschuss lediglich die Latte des Fortuna-Tors.

Moritz Hartmann entscheidet die Partie

Die Gäste-Abwehr hatte auch in der Schlussphase wenig Mühe, die eigene Führung zu sichern. In der Nachspielzeit sorgten die Kölner dann mit ihrem zweiten Treffer für klare Verhältnisse: Der kurz zuvor eingewechselte Moritz Hartmann erzielte nach einem Konter das entscheidende 2:0 (90.+2).

Durch den Sieg verließ die Fortuna die Abstiegsränge der Tabelle und überwintert auf dem 15. Platz.

Vierte Niederlage in Folge für Münster

Für die von Marco Antwerpen trainierten Preußen hingegen war es die vierte Niederlage in Folge - der Rückstand auf die Aufstiegsplätze ist auf inzwischen acht Punkte angewachsen.