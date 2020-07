Ingo Wald und Ivica Grlic saßen am vergangenen Samstag (04.07.20) nach der letzten Drittligapartie der Saison wie zwei Häufchen Elend auf der ansonsten fast menschenleeren Tribüne: Trotz eines 4:0-Abschlusserfolgs über die SpVg Unterhaching hatte der MSV Duisburg hauchdünn Platz drei - und damit die Aufstiegs-Relegation zur Zweiten Liga - verpasst.

Vereinspräsident Wald und Sportdirektor Grlic wussten natürlich ganz genau: Ihr MSV hatte in den letzten Wochen eine riesige Chance vertan, schon in diesem Sommer die ersehnte Rückkehr in die finanziell so viel lukrativere Zweite Liga zu realisieren. Noch vor der Coronapause hatten die Zebras die Tabelle mit teils deutlichem Vorsprung angeführt, ehe nach dem Restart der Absturz auf Platz fünf folgte.

"Viele begeisternde Spiele gesehen"

In einem Interview, das die Zebras auf ihrer Vereinswebsite veröffentlichten, zog Präsident Wald ein ausführlicheres Saisonfazit. "Wir haben uns im vergangenen Sommer noch deutlicher positioniert, dass der MSV ein Ausbildungsverein sein soll. Ivo Grlic hat einen Kader gebaut mit vielen jungen Spielern, mit vielen Spielern aus der Region", sagte Wald. "Und auch wenn am Ende der ganz große Wurf gefehlt hat: Ivo und Torsten Lieberknecht haben es geschafft, mit Team und Fans wieder eine Einheit zu werden. Wir haben viele begeisternde Spiele gesehen."

Den Blick richtet er aber schon nach vorne. "Wir werden diese Spielzeit in den kommenden Tagen weiter analysieren und in den Mittelpunkt natürlich die Frage stellen: Was müssen wir machen, um in der neuen Saison den Sprung zurück in die 2. Bundesliga zu schaffen?", erklärte er.

Fehlbetrag von rund drei Millionen Euro

Wald weiß dabei natürlich am Besten, welch ungeheurer Drahtseilakt im erneuten Aufstiegsrennen auf den finanziell nicht gerade auf Rosen gebetteten MSV zukommen wird. Die Dritte Liga ist für ambitionierte Klubs ohne einen millionenschweren Mäzen ein ganz schwer zu stemmendes Gewicht.

Schon die Beendigung der am Wochenende abgelaufenen Rest-Spielzeit ohne Zuschauereinnahmen hätte dem finanziell angeschlagenen Revierclub schwer zu schaffen gemacht, sagte Wald. Das Geschäftsjahr schlossen die Meidericher mit einen Fehlbetrag von rund drei Millionen Euro ab.

Etat muss reduziert werden

In der vorigen Saison betrug der Etat gut vier Millionen Euro, der nach ersten Schätzungen auf etwa drei Millionen Euro eingedampft werden muss. Zumal noch nicht klar ist, wann wegen der Corona-Pandemie Fans zurück ins Stadion dürfen. "Wir haben keine Planungssicherheit", gestand der 62-jährige Wald.

oja | Stand: 06.07.2020, 09:34