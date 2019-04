Zingerle als starker Rückhalt

Dieses Vorhaben erhielt aber schon nach 26 Minuten einen Dämpfer. Philipp Klement brachte die Gastgeber mit einem tollen Tor aus 20 Metern in Führung. Doch der MSV wollte sich nicht kampflos geschlagen geben. Die Zebras erspielten sich in der Folge eine Vielzahl an guten Möglichkeiten, scheiterten aber ein ums andere Mal am staken SCP-Keeper Leopold Zingerle.

Statt des Ausgleichs mussten die Gäste dann kurz vor der Pause auch noch das 0:2 verkraften: Babacar Gueye bestrafte die mangelnde Duisburger Chancenverwertung.