Fehler in der Abwehr, Einzelaktionen statt Mannschaftsspiel, Harmlosigkeit im Angriff - im Heimspiel am Samstag (01.09.18) gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:1) präsentierte sich der MSV Duisburg wie ein typischer Absteiger. Vor der Länderspielpause steht der MSV damit nach vier Spielen bei null Punkten.

"Jetzt ist es wichtig, dass wir an uns arbeiten und die Pause nutzen, um die Spiele aufzuarbeiten" , sagte MSV-Trainer Ilia Gruev nach dem vorläufigen Tiefpunkt am Samstag. Hört sich nach einem Standard-Satz an und deutet nicht wirklich aktuelle Freude am Job hin.

"Gruev raus"-Rufe im Stadion

In der MSV-Arena waren während des Spiels bereits "Gruev raus"-Rufe zu hören - ein üblicher Reflex der Fans bei einer derart miesen Serie von Spielen und Leistungen. Tatsächlich soll Gruevs Job beim MSV bereits auf sehr wackligen Füßen zu stehen, wenngleich MSV-Präsident Ingo Wald betonte: "Ich möchte gemeinsam mit Ilia Gruev den Weg zurück in die Erfolgsspur finden."

Nur präsentierten sich die Duisburger bislang derart durcheinander, dass Zweifel an der bestehenden Konstellation logisch sind. Gerrit Nauber - sonst ein regelrechtes Symbol für Zuverlässigkeit - patzte am Samstag vor dem spielentscheidenden 0:1 derart krass, dass man sich die Augen rieb.

Torgefahr eher zufällig

Und als es nach dem frühen Rückstand darauf ankam, den Ausgleich zu markieren, verirrten sich die "Zebras" in Einzelaktionen. Torgefahr entstand eher zufällig, die wenigen Gelegenheiten wurden dann vertan. So wie bisher immer in den vier Spielen seit Saisonstart. Das Gruev-Team hat somit das zweifelhafte Wunder zusammengespielt, noch kein einziges Tor erzielt zu haben.

Nach der Länderspielpause geht's bei Union Berlin weiter. Dann ist punkten Pflicht. "Ich gehe derzeit davon aus, dass Gruev dann noch bei uns auf der Trainerbank sitzt" , sagte MSV-Sportdirektor Ivica Grilic am Samstag mit eisiger Miene.

Stand: 04.09.2018, 10:06