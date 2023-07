Das teilten die Duisburger am Wochenende mit. Die 25-jährige Parcell kam im Januar 2022 an die Wedau und absolvierte seitdem 32 Spiele für Duisburg. In ihrer ersten Bundesligasaison erzielte sie in Potsdam und bei Eintracht Frankfurt je ein Tor für den MSV.

" Kaitlyn konnte sich zuletzt auf der linken Abwehrseite einen Stammplatz sichern. Doch nicht nur defensiv erweist sich Kaitlyn als wichtige Spielerin, sondern auch in der Offensive hat sie sich in der vergangenen Saison stets gut eingebunden und zwei bedeutende Tore in der Liga für uns erzielt ", sagte Dario Mlodoch, Leiter Lizenzabteilung Frauen.