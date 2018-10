Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat sich am Montag (01.10.2018) von Trainer Ilia Gruev getrennt. Die Freistellung erfolgte zwei Tage nach dem 1:3 gegen Jahn Regensburg, die Zebras sind mit nur zwei Punkten aus acht Spielen Tabellenschlusslicht. Keine halbe Stunde später gab der Klub bereits einen Nachfolger bekannt: Torsten Lieberknecht, der bei Eintracht Braunschweig im Mai nach zehnjähriger Zusammenarbeit nach dem Abstieg in die 3. Liga entlassen wurde, steht künftig beim MSV an der Seitenlinie.

Der 45-jährige Lieberknecht erhalte wie sein Co-Trainer Darius Scholtysik einen für alle drei Ligen gültigen Vertrag, über dessen Länge der MSV keine Angaben machte.

Im nächsten Spiel geht es zum Spitzenreiter

Die Meidericher kassierten am Samstag die vierte Heimpleite der Saison. Das nächste Punktspiel bestreitet der MSV am 8. Oktober beim Tabellenführer 1. FC Köln. Die Entscheidung, Gruev zu entlassen, habe man sich nicht leicht gemacht: " Wir wissen aber auch, dass wir jetzt dringend einen notwendigen Impuls setzen müssen, um unser großes Ziel Klassenerhalt überhaupt verwirklichen zu können ", sagte Sportdirektor Ivo Grlic.

Gruev war beim MSV seit 2015 Cheftrainer

Ilia Gruev war seit 2015 Cheftrainer beim MSV.

Auch Gruews Assistent Yontcho Arsov wurde von seinen Aufgaben entbunden. Der 48 Jahre alte Gruev spielte von 2000 bis 2004 für den MSV, zwischen 2012 und 2013 war er Co-Trainer von Kosta Runjaic und Karsten Baumann und seit dem 3. November 2015 Cheftrainer. Nachdem er den Abstieg in die 3. Liga nicht verhindern konnte, schaffte der Bulgare mit dem MSV den direkten Wiederaufstieg und wurde im Vorjahr Siebter. Gruev ist nach Uwe Neuhaus bei Dynamo Dresden und Stefan Leitl beim FC Ingolstadt bereits der dritte Zweitligatrainer, der in dieser Saison gehen muss.