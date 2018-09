Duisburg hatte durch Moritz Stoppelkamp (38.) die erste nennenswerte Chance. Auch nach der Pause kontrollierte Fürth vor 12.070 Zuschauern die Partie über weite Strecken und hatte die besseren Möglichkeiten. Der MSV kämpfte, es fehlte in der Offensive aber die Präzision. Damit bleiben die Meidericher punkt- und torloses Tabellenschlusslicht. Am nächsten Spieltag tritt der MSV am Freitag (18.30 Uhr) bei Union Berlin an.