Nach Klassenerhalt: Gerstner bleibt Trainer der MSV-Frauen

Wie die Zebras am Montag bekannt gaben, steht der 56-Jährige auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie der Meidericher.

"Ich freue mich auf eine weitere Bundesligasaison mit dem MSV", sagte Gerstner, der im April die Nachfolge des kurz vor Ostern entlassenen Trainers Walter Schneck angetreten hatte: "Wir wissen, dass wir von allen wieder als sicherer Absteiger gezählt werden und ich liebe die Herausforderungen."

Für den Coach, der den Aufsteiger auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen hatte, ist es die zweite Amtszeit und der bereits vierte Klassenerhalt mit den MSV-Frauen. Schon von 2018 bis 2021 war er im Amt.

Quelle: sid