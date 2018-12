Während sich die Duisburger Defensivleistungen weiterhin auf überschaubarem Niveau bewegten, gelang nun wenigstens offensiv die ein oder andere Aktion. Einmal wurde das belohnt: Nach einem Freistoß am Dresdener Strafraum nutzte Cauly Oliveira Souza eine unübersichtliche Situation im Sechzehner der Gäste und traf zum Anschlusstor (67.). Dabei blieb es.

Nächste Partie beim VfL Bochum

Letztlich verloren die Duisburger verdient in einer Partie mit vielen Nickligkeiten - insgesamt gab es zehn gelbe Karten - auf schwer zu bespielendem Geläuf in erster Linie aufgrund einer ungenügenden Defensivleistung. Insgesamt fehlte dem Team die letzte Konsequenz, um gegen effektive und clevere Dresdener zu gewinnen. Mit dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (29.01.2019, 18.30 Uhr) startet der MSV in das neue Jahr.