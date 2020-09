"Wollen Stein ins Rollen bringen"

"Was uns allen extrem fehlt, ist die Gemeinsamkeit von Fans und Mannschaft im Stadion. Wir wollen einen Stein ins Rollen bringen" , sagte der neue MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt, der sich das Amt mit Thomas Wulf teilen wird. Mohnhaupt kehrte nach 14 Monaten Abwesenheit auf seinen Geschäftsführer-Sessel beim MSV zurück und soll den Klub finanziell durch die Coronakrise navigieren. "Unsere größte Herausforderung wird sein, den Klub liquide zu halten" , kündigte Mohnhaupt bei seiner Rückkehr an.

Präsident kann Insolvenz nicht ausschließen

Der frühere Bundesligist kämpft in der 3. Liga wie viele andere Clubs auch ohnehin schon um das wirtschaftliche Überleben. "Eine wirtschaftliche Konsolidierung kann uns nur in der 2. Liga gelingen" , sagte kürzlich MSV-Präsident Ingo Wald, der in den vergangenen Tagen eine mögliche Insolvenz nicht grundsätzlich ausschließen konnte.

Der MSV empfängt den Revierrivalen BVB am 14. September, das Spiel wird im Ersten live übertragen. Ohne Ticketeinnahmen würden dem finanziell angeschlagenen Drittligisten wichtige Einnahmen fehlen.

Testlauf beim Frauenspiel

Bislang hat die Stadt Duisburg unter Berücksichtigung der Corona-Infektionsentwicklung einem Spiel mit einer teilweisen Zulassung von Zuschauern allerdings eine Absage erteilt. Um die Behörden von ihrem Konzept zu überzeugen, planen die MSV-Verantwortlichen eine Art Testlauf vor Zuschauern mit ihrer Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Zum Saisonstart am kommenden Sonntag (06.09.20) empfängt Duisburg den Aufsteiger SV Meppen.