"Er wird seinen Vertrag bis 2019 erfüllen" , sagte Eberl. Auch der Trainer hegt offenbar keinerlei Gedanken über einen freiwilligen Rückzug: "Es gibt überhaupt keine Überlegung, irgendwas anderes zu machen."

Nach der bislang dürftigen Rückrunde braucht die Borussia am Freitag gegen die abstiegsgefährdeten "Wölfe" einen Sieg für einen Stimmungsumschwung und einen vielleicht noch möglichen Schlussspurt Richtung Europa. In der Rückrundentabelle belegt die Borussia Rang 15, was zu großen Unruhen unter den Fans führte.

Ex-VfL-Trainer Hecking erklärte: "Natürlich wünsche ich Wolfsburg den Klassenerhalt und alles Gute. Außer morgen."

Fakten zum Spiel:

Gegen die "Wölfe" gewannen die "Fohlen" im Pokalfinale 1995 ihren letzten Titel. Genau einen Zähler holten die Borussen im Schnitt gegen die Niedersachsen, nur gegen den FC Bayern (0,98) sind es weniger.

Letztes Spiel:

Im Hinspiel in Wolfsburg unterlag die Borussia glatt mit 0:3.

Personal:

Hecking stehen die zuletzt verletzten Laszlo Benes, Tobias Strobl und Ibrahima Traore wieder zur Verfügung.

Stand: 19.04.2018, 16:37