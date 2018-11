Düsseldorf muss in Gladbach punkten

In der Liga befindet sich Gladbach als Dritter im Höhen-, Düsseldorf nach fünf Niederlagen dagegen im Sturzflug. Nach zuletzt fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie muss der Aufsteiger in Gladbach punkten, um nicht den Anschluss an die Nicht-Abstiegszone komplett zu verlieren. Die Borussia ist noch mit der Aufarbeitung des DFB -Pokal-Debakels gegen Bayer Leverkusen (0:5) beschäftigt. "So etwas sollte uns nicht passieren. Da sieht man, dass diese Mannschaft immer noch in der Entwicklung ist" , sagte Borussen-Coach Dieter Hecking.

Funkel glaubt nicht an Gladbacher Verunsicherung