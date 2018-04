Max Meyer verlässt Schalke 04

Der 22-Jährige werde den Verein in diesem Sommer definitiv verlassen, erklärte Schalke-Sportvorstand Christian Heidel am Donnerstag in Gelsenkirchen. "Wir gehen hochprofessionell mit der Situation um. Es gab und gibt kein böses Wort von beiden Seiten", sagte Heidel.

Jetzt ablösefrei

Noch im Februar hatten die Schalker Meyer ein neues Vertragsangebot unterbreitet. Dabei war von einem auf 5,5 Millionen Euro erhöhten Jahressalär die Rede. Nun wird er den Champions-League-Anwärter ablösefrei verlassen.

Schon seit dem 19. Januar steht fest, dass Leon Goretzka zur neuen Saison vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München wechselt. Der Mittelfeldspieler hat beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.

dpa | Stand: 26.04.2018, 11:59