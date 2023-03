Köln organisiert Gedächtnisspiel für Maurice Banach

Das Spiel soll am am 23. März ausgetragen werden, wie der 1.FC Köln am Donnerstag (2. März) mitteilte. Die FC-Profis treffen dabei im Franz-Kremer-Stadion am Geißbockheim auf den belgischen Erstligisten VV St. Truiden.

Ehemalige Weggefährten Banachs werden eingeladen, es gibt einen Sonder-Schal und ein Sonder-T-Shirt. Der Reinerlös kommt der Familie Banach zugute.

Präsident Wolf: Offene Wunden sollen geheilt werden

"In der Vergangenheit ist in der Öffentlichkeit oft und sehr kontrovers über den Umgang des FC mit der Familie Banach nach dem Tod von Mucki diskutiert worden. Diese offene Wunde möchten wir nun endgültig schließen und die Zeit der Vorwürfe beenden" , sagte FC-Präsident Werner Wolf.

Geschäftsführer Christian Keller erklärte: " Wir stehen seit geraumer Zeit im Austausch mit Frau Weigl-Banach, um das Gedächtnisspiel nun endlich in die Tat umzusetzen."

Banach war am 17. November 1991 auf der A1 bei Wermelskirchen im Alter von 24 Jahren tödlich verunglückt.