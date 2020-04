Ein Tag im Leben von Marina Hegering ist manchmal stressig. Am Mittwoch (29.04.2020) zum Beispiel ist sie früh aufgestanden, um von Bocholt aus zum Training in Kleingruppen bei ihrem Klub SGS Essen zu fahren. Danach steht ein Telefoninterview an. Das führt sie nach der Einheit aber nicht entspannt aus dem Vereinsheim oder von zu Hause.

Sie ist zurück nach Bocholt gefahren und sitzt jetzt im Büro. Denn Marina Hegering arbeitet für ein Bauunternehmen. "Das ist mein erstes Standbein" , sagt sie selbst. Bundesliga-Fußball ist im Grunde ihr Hobby. Nicht selten hat Hegering einen Zwölf-Stunden-Tag. Im Büro, im Auto und auf dem Trainingsplatz.