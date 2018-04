Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann am Sonntag (08.04.2018) im Ligaspiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart (15.30 Uhr) wieder auf Marco Reus zählen. Der Nationalspieler, der am vergangenen Samstag bei der 0:6-Pleite des DFB -Pokalsiegers bei Bayern München wegen Adduktorenproblemen gefehlt hatte, konnte am Dienstag (03.04.2018) wieder ohne Beschwerden am Mannschaftstraining teilnehmen.

Ziel bleibt die direkte Qualifikation für die Champions League

Auch Innenverteidiger Ömer Toprak, der wegen muskulärer Probleme in München gefehlt hatte, war wieder an Bord. Zudem konnte Stürmer Andrej Jarmolenko, der zwei Monate von einer Sehnenverletzung außer Gefecht gesetzt war, mit dem Team arbeiten. Der Ukrainer ist aber frühestens Ende des Monats wieder einsatzfähig.