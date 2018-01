Bartra verlässt BVB und nimmt Trauma mit

Den letzten öffentlichen Auftritt in Dortmund hatte Marc Bartra am Montag vor dem Landgericht. Dort sagte er im Prozess gegen Sergej W. aus, der wegen des Anschlags auf den Mannschaftsbus des BVB am 11. April 2017 angeklagt ist und bereits gestanden hat. Bartra wurde bei dem Anschlag verletzt. "Ich hatte Angst um mein Leben und dass ich meine Familie nie mehr wiedersehen würde. Es war furchtbar" , sagte er.

Stärker gemacht?

Es ist auch dieses traumatische Erlebnis, das ihn dem BVB nun den Rücken kehren und nach Spanien ziehen lässt. Am Dienstag (30.01.2018) wurde sein Wechsel zum spanischen Erstligisten Betis Sevilla vollzogen. Vor Gericht beteuerte Bartra, der Anschlag und seine Folgen habe ihn sportlich nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil: "Wenn ich spiele, dann hat mich die Zeit, die ich durchgemacht habe, noch stärker gemacht."

Eine Aussage, die er später noch einmal via Twitter bekräftigte. Ob das tatsächlich stimmt oder doch eher seinen Marktwert stabil halten sollte? Sein vorheriges Leistungsniveau erreichte der Innenverteidiger nach dem Bombenanschlag jedenfalls nur noch selten. Nicht erst im Achtelfinale des DFB -Pokals gegen den FC Bayern München im Dezember, in dem er bereits nach 34 Minuten ausgewechselt wurde, wirkte er meist wie ein Schatten seiner selbst.

Ersatz für Hummels

Natürlich kann man nicht allein das erlittene Trauma durch den Anschlag dafür verantwortlich machen. Der BVB geriet ja insgesamt auf dem Rasen ins Trudeln nach einem fabelhaften Saisonstart. Und doch dürften bei Bartra auch nicht allein taktische Fehlleistungen des entlassenen Trainers Peter Bosz eine Rolle gespielt haben.

Der Spanier war im Sommer 2016 vom FC Barcelona nach zum BVB gewechselt. Er sollte den nach München abgewanderten Mats Hummels in der Abwehr ersetzen. So richtig gelang ihm das nie. "Für Marc ist es schwer, er will wahnsinnig viel" , hatte der damalige Dortmunder Trainer Thomas Tuchel über den nicht immer souverän wirkenden Katalanen gesagt. Doch in den Wochen vor dem Anschlag schien Bartra mehr und mehr in die verantwortungsvolle Rolle hineinzuwachsen.

Abstand gewinnen

Fast ein Jahr nach dem traumatischen Erlebnis im BVB -Mannschaftsbus kehrt er nun auch deshalb in seine Heimat zurück, um Abstand zu gewinnen. "Leider ist ihm in Dortmund durch den feigen Anschlag auf noch immer unfassbare Weise Schreckliches wiederfahren" , sagte Dortmunds Klubchef Hans-Joachim Watzke am Dienstag. "Vor diesem Hintergrund respektieren wir Marcs Wunsch, in sein Heimatland zurückzukehren und alles hinter sich zu lassen."

Stand: 31.01.2018, 12:00