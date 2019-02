Allofs und Boldt als Nachfolger gehandelt

Mit Klaus Allofs und Jonas Boldt werden in den Medien bereits mögliche Heidel-Nachfolger gehandelt. "Das ist ein Thema, das man nicht ausblenden kann und lässt die Mannschaft nicht komplett unberührt. Darüber haben wir schon gesprochen" , bekannte Trainer Domenico Tedesco beim Abschlusstraining am Freitag.

Heidel hatte das Amt bei den Königsblauen 2016 von Horst Heldt übernommen. Damals galt Heidel noch als Macher mit dem Gespür für die richtigen Trainer (Jürgen Klopp, Thomas Tuchel) und als Top-Akteur auf dem Transfermarkt mit dem Auge für die passenden Profis. Er war die treibende Kraft hinter dem Aufstieg des FSV vom zweitklassigen Provinzklub zum dauerhaften Mitglied in der Eliteklasse.

Vizemeister-Stimmung verflogen

Doch diese Lorbeeren sind längst verwelkt. Auch die gute Stimmung aus der Vorsaison, die der FC Schalke überraschend als Zweiter abschloss, ist längst verflogen. Alle Hoffnungen, es auf ein stabiles Niveau mit regelmäßigen Europapokal-Teilnahmen geschafft zu haben, erwiesen sich als Wunschdenken.

Doch entgegen der in der Branche üblichen Gepflogenheiten wird weniger der Trainer als vielmehr der Manager für den Absturz auf Rang 14 verantwortlich gemacht. Dem Vernehmen nach genießt Domenico Tedesco bei Vereinschef Clemens Tönnies mehr Kredit als Heidel - noch.

154 Millionen Euro für Kader in zweieinhalb Jahren

Erste Hinweise auf Risse im Verhältnis der beiden Führungskräfte gab es bereits im Dezember. Schlagzeilen über angebliche Tönnies-Pläne, dem Manager einen Transferexperten an die Seite zu stellen, sorgten für Diskussionen. Der Vorwurf: Obwohl Heidel in seiner mittlerweile gut zweieinhalb Jahre dauernden Amtszeit 154 Millionen Euro in den Kader investierte, gab es zu wenige Fortschritte.