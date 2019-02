Damals erzielte der 1. FCM in den letzten neun Minuten noch zwei Treffer und erkämpfte sich einen Punkt. Und so ist der SC vor der Kampfkraft des Teams von Trainer Michael Oenning gewarnt. Nach dem turbulenten Remis im Hinspiel erwartet Trainer Steffen Baumgart, der vor zehn Jahren seine Trainerkarriere in Magdeburg begann, auch dieses Mal wieder einen starken Gegner.

" Wir wollen der Wucht entgegenwirken und in Magdeburg bestehen ", kündigte der Coach an. Zuletzt gewann das Team aus Sachsen-Anhalt beim ostwestfälischen Nachbarn der Paderborner. In Bielefeld gelang ein 3:1-Erfolg.

Paderborn ist bestes Rückrunden-Team

Die Paderborner gehen mit dem Rückenwind des 3:2-Sieges gegen den 1. FC Köln in die Partie. Torschütze des Siegtreffers in der Nachspielzeit war Marlon Ritter, der in der Halbzeit eingewechselt worden war. In Magdeburg kann er sich nun von Beginn an behaupten.

Der SC ist mit vier Siegen und bemerkenswerten 17 Treffern in fünf Spielen bislang bestes Team in der Rückrunde.

Stand: 22.02.2019, 17:37