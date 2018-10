"Wir müssen mehr Tore machen als zuletzt" , hatte Tedesco gesagt und mehr Mut gefordert. Diesbezüglich wurde der Coach enttäuscht, insbesondere in der ersten Halbzeit agierten die Königsblauen viel zu harmlos und erspielten sich nicht eine echte Torchance.

Höwedes-Duell mit Embolo

Der Schalker Breel Embolo (links) im Duell mit dem Ex-Schalker Benedikt Höwedes.

So hatte Höwedes, der Schalke vor einem Jahr zunächst in Richtung Turin und ab Sommer nach Moskau verlassen hatte, in der Defensive nur wenig Probleme gegen seine Ex-Kollegen. Meist bekam es der Weltmeister von 2014 mit Breel Embolo zu tun. Eine Aufgabe, die er souverän löste.



Die schnellen Ballverluste im Schalker Spiel ermöglichten den Russen ein Übergewicht und die besseren Chancen. So musste S04-Keeper Ralf Fährmann (27.) bei einem Schuss von Dimitri Barinow erstmals eingreifen, den Nachschuss von Brian Idowu blockte Daniel Caligiuri ab. Kurz darauf war es Naldo, der in höchster Not gegen Aleksej Mirantschuk rettete. Für Unruhe sorgte auch der Portugiese Eder.

Naldo sorgt für Stabilität

Naldo kehrte nach zuletzt zwei Spielen Pause zurück ins Team und sorgte in der Defensive für Stabilität. Beim 1:1 zum Gruppen-Auftakt gegen Porto hatte Routinier noch im Blickpunkt gestanden, als er zwei Elfmeter verschuldete.