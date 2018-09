Bayer Leverkusen hat auch das zweite Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga verloren. Nach der Niederlage in Gladbach unterlag die Werkself dem VfL Wolfsburg am Samstag (01.09.2018) mit 1:3 (1:1) und rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab. Am 3. Spieltag gastiert die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich am übernächsten Samstag (15.09.2018/15.30 Uhr) bei Meister Bayern München.