"Wir sind alle enttäuscht, dass wir keine drei Punkte mitgenommen haben" , sagte Herrlich. "Wir haben zwei Punkte auf unserer Aufholjagd verloren" . 15 Punkte und Platz elf in der Tabelle sind nach 13 Spieltagen eindeutig zu wenig. Vor allem in der zweiten Halbzeit fehlte den Gästen einmal mehr die Konzentration. 18 ihrer bislang 25 Gegentreffer kassierte Leverkusen in der zweiten Halbzeit. Diesmal traf Nürnbergs Georg Margreitter in der 56. Minute zum 1:1, nachdem Kai Havertz Bayer vor der Pause in Führung gebracht hatte (30.).