Bayer Leverkusen hat den Rückenwind aus dem DFB -Pokal nicht in Liga-Punkte umgemünzt. Nach dem 5:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach am Mittwoch kassierten die Leverkusener am Samstag (03.11.2018) zu Hause gegen Hoffenheim eine 1:4 (1:2)-Niederlage.